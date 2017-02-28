Серджио Маркионне: «Феррари» сделала большой шаг вперед
Президент «Феррари» Серджио Маркионне поделился впечатлениями от результатов первых предсезонных тестов в Барселоне.
– Наш новый болид стал более мощным. И я доволен тем, что увидел на тестах, – приводит слова Маркионне Gazetta dello Sport. – Сделанные ранее прогнозы начинают сбываться, а поведение машины на трассе вполне соответствует нашим ожиданиям. Мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом, и я настроен оптимистично. Не знаю, удастся ли нам завоевать титул, но в предстоящем сезоне нам нечего будет стыдиться.
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