Алексей Швед: У «Валенсии» баскетбол высочайшего уровня

Лидер подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился ожиданиями от четвертьфинала Кубка Европы против испанской «Валенсии».

– Как любая испанская команда, «Валенсия» играет в сильный, агрессивный, контактный баскетбол, – рассказал россиянин в интервью официальному сайту турнира. – Они всегда здорово выступают дома благодаря поддержке болельщиков, любят быстрый баскетбол и недавно обыграли «Барселону» в Кубке Испании. Этого говорит о том, что «Валенсия» показывает баскетбол высочайшего уровня. Не знаю, поможет ли им преимущество своей площадки в противостоянии с нами, но уверен, что нам придется продемонстрирова ть все, на что мы способны, чтобы пробиться в полуфинал.

Матч «Валенсия» – «Химки» пройдет сегодня. Начало в 22.45 мск.