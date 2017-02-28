Хесе Родригес: Уверен, если бы не травма, то в «Реале» я бы стал игроком стартового состава

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Хесе Родригес, который ныне защищает цвета «Лас-Пальмаса», порассуждал о том, как бы сложилась его карьера, если бы в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона 2014/15 с «Шальке 04» он не получил серьезную травму колена.

«Не раз думал о том, что бы случилось, если бы Колашинац не нанес мне травму в 2014 году. Никогда не любил сравнивать себя с другими, но я уверен, что если бы этого не случилось, то я бы стал игроком стартового состава. Та травма обошлась мне слишком дорого, а когда я вернулся в состав, то уже не получал игровой практики. Я покинул «Реал», чтобы чаще выходить на поле», – цитирует Хесе Marca.

Напомним, минувшим летом испанец был продан «Реалом» в «ПСЖ», а этой зимой игрок на правах аренды перешел в «Лас-Пальмас».