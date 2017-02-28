Душко Иванович: «Валенсия» – фаворит Кубка Европы
Главный тренер «Химок» Душко Иванович прокомментировал уровень соперников своей команды по четвертьфиналу Кубка Европы.
– Нам предстоит сложный и важный матч, – приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок». – На мой взгляд, сегодняшняя «Валенсия» – лучшая команда турнира, так как она идет практически без поражений. На своей площадке испанцы играют здорово и очень быстро. Многие игроки давно выступают вместе и их взаимодействия доведены до автоматизма. Мы должны остановить их быстрые прорывы, переходы из защиты в атаку, а также внимательно опекать лидеров в лице Дублевича, Сан Эметерио и Ван Россома. Эти игроки способны сделать разницу в счете критической, и мы должны быть к этому готовы.
Матч «Валенсия» – «Химки» пройдет сегодня. Начало в 22.45 мск.