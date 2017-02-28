«Спартак» разгромил норвежский «Согндал», Промес оформил дубль

Московский «Спартак» продолжает подготовку ко второй половине сезона.

Сегодня подопечные Массимо Карреры провели матч с норвежским клубом «Согндал», который завершился разгромной победой красно-белых (4:1).

В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник Лоренсо Мельгарехо, нападающий Квинси Промес, оформивший дубль, а также форвард Зе Луиш.

Единственный гол норвежского клуба на счету полузащитника Бендика Бюэ.

Отметим, что в этой игре дебютировал новичок «Спартака» Георгий Тигиев, который перешел в команду этой зимой из «Анжи», а полузащитник Артем Тимофеев отдал голевую передачу на Мельгарехо, который и забил первый гол в матче.

Товарищеский матч