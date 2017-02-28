«Спартак» разгромил норвежский «Согндал», Промес оформил дубль
Московский «Спартак» продолжает подготовку ко второй половине сезона.
Сегодня подопечные Массимо Карреры провели матч с норвежским клубом «Согндал», который завершился разгромной победой красно-белых (4:1).
В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник Лоренсо Мельгарехо, нападающий Квинси Промес, оформивший дубль, а также форвард Зе Луиш.
Единственный гол норвежского клуба на счету полузащитника Бендика Бюэ.
Отметим, что в этой игре дебютировал новичок «Спартака» Георгий Тигиев, который перешел в команду этой зимой из «Анжи», а полузащитник Артем Тимофеев отдал голевую передачу на Мельгарехо, который и забил первый гол в матче.
Товарищеский матч
Матч
Голы
Мельгарехо 7 (1:0). Бай 29 (1:1). Промес 60 (2:1). Промес 65 (3:1). Зе Луиш 86 (4:1).
Состав
Спартак: Песьяков (Селихов, 46), Маурисио, Тигиев, Боккетти, Комбаров (Джикия, 72), Промес, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Зе Луиш, Давыдов
Место и дата
28 февраля 19:30, Футбольный Центр, Текстовая трансляция