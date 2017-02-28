Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 1Металлург
Футбол  Урал3 : 3Краснодар
Баскетбол  Локомотив52 : 40Зенит
Хоккей  Салават Юлаев1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак4 : 1Согндал
Баскетбол  Валенсия- : -Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спартак» разгромил норвежский «Согндал», Промес оформил дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Спартак» продолжает подготовку ко второй половине сезона.

Сегодня подопечные Массимо Карреры провели матч с норвежским клубом «Согндал», который завершился разгромной победой красно-белых (4:1).

В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник Лоренсо Мельгарехо, нападающий Квинси Промес, оформивший дубль, а также форвард Зе Луиш.

Единственный гол норвежского клуба на счету полузащитника Бендика Бюэ.

Отметим, что в этой игре дебютировал новичок «Спартака» Георгий Тигиев, который перешел в команду этой зимой из «Анжи», а полузащитник Артем Тимофеев отдал голевую передачу на Мельгарехо, который и забил первый гол в матче.

Товарищеский матч

Матч

Спартак - Согндал - 4:1 (1:1)

Голы

Мельгарехо 7 (1:0). Бай 29 (1:1). Промес 60 (2:1). Промес 65 (3:1). Зе Луиш 86 (4:1).

Состав

Спартак: Песьяков (Селихов, 46), Маурисио, Тигиев, Боккетти, Комбаров (Джикия, 72), Промес, Тимофеев, Мельгарехо, Леонтьев, Зе Луиш, Давыдов

Место и дата

28 февраля 19:30, Футбольный Центр, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Кубок России. «Урал» – «Краснодар». Онлайн
Футбол
«Спартак» разгромил норвежский «Согндал», Промес оформил дубль
Футбол
Игорь Армаш: В «Кубани» мне не платят с мая прошлого года. Это несправедливо
Хоккей
Александр Кожевников: Поражение «Салавата» – тренерское
MMA
Шлеменко провел открытую тренировку в Москве перед боем с Брэдли (видео)
Футбол
Акционеры «Милана» 3 марта обсудят вопрос о продаже клуба китайцам
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» за семь секунд до конца третьего периода
Хоккей
«Трактор» переиграл «Барыс» и сравнял счет в серии
Футбол
Сотрудники «Луча-Энергии» приостановили работу из-за долгов
Футбол
Осинов станет заместителем генерального директора «Ростова»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости