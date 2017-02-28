Маринато Гилерме: Мне понравилось, как Селихов ведет себя в рамке, Александр здорово играет ногами

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме отметил вратаря московского «Спартака» Александра Селихова, а также поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который состоится грядущим летом в России.

– Что-то изменилось во вратарской кухне с приходом Станислава Черчесова, усилилась ли конкуренция?

– Одно могу сказать: конкуренция сохраняется на высоком уровне. Но меняется школа, люди. Вот новое имя – Селихов. Понравился вратарь. И как в рамке себя ведет, и как на выходах играет, и как здорово ногами... Сейчас на это обращают внимание. Для будущего это очень хороший вратарь.

– Кто знает, может, вы вместе окажетесь на Кубке конфедераций.

– Кубок конфедераций – это цель для всех кандидатов в сборную. Я помню по Бразилии: это был тест не только для сборной команды и организаторов ЧМ, это проверка на готовность всей страны, – сказал игрок сборной России в интервью клубной пресс-службе «Локомотива».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.