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Хосеп Гвардиола: Владельцы ждут от меня результатов

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел встречу с владельцем клуба шейхом Мансуром.

Поскольку матч 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» был перенесен, «Сити» отправился на краткосрочный сбор в Абу-Даби, и там с командой встретилось руководство клуба.

«С председателем правления Халдуном Аль Мубараком мы видимся регулярно, но с другими руководителями, включая шейха Мансура, я встретился впервые. Невероятно, но он знает абсолютно все о команде. Было приятно пообщаться. Но все прекрасно понимают, что главное, чего от нас ждут – это результат. Если его нет, то тренера меняют. Я ведь тоже пришел на чье-то место», - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Сити» занимает 3-е место в чемпионате Англии, отставая от лидера – «Челси» на 11 очков, но имея при этом матч в запасе.

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