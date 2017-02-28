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Райкконен – лучший по итогам второго дня тестов в Барселоне, Квят – на шестой позиции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Барселоне завершился второй день тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Второй результат показал представитель  «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл». 

Отметим, что россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» показал расположился на шестой позиции.

Формула-1
Тесты
2-й день

1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.20,960 (108 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,023 (66)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,240 (89)
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,244 (118)
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,549 (86)
6. Даниил Квят («Торо Россо») +1,996 (68)
7. Валттери Боттас («Мерседес») +2,026 (100)
8. Джолион Палмер («Рено») +3,179 (53)
9. Антонио Джовинацци («Заубер») +3,756 (65)
10. Стоффель Вандорн («Макларен») +4,640 (40)
11. Лэнс Стролл («Уильямс») +5,080 (12)

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