Райкконен – лучший по итогам второго дня тестов в Барселоне, Квят – на шестой позиции

Сегодня в Барселоне завершился второй день тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.

Второй результат показал представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а замкнул первую тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Отметим, что россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» показал расположился на шестой позиции.

Формула-1

Тесты

2-й день

1. Кими Райкконен («Феррари») – 1.20,960 (108 кругов)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,023 (66)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,240 (89)

4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,244 (118)

5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,549 (86)

6. Даниил Квят («Торо Россо») +1,996 (68)

7. Валттери Боттас («Мерседес») +2,026 (100)

8. Джолион Палмер («Рено») +3,179 (53)

9. Антонио Джовинацци («Заубер») +3,756 (65)

10. Стоффель Вандорн («Макларен») +4,640 (40)

11. Лэнс Стролл («Уильямс») +5,080 (12)