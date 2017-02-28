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Александр Бородюк: Сборная России? Был хороший разговор с Мутко, но выбор сделан

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Александр Бородюк, возглавивший сборную Казахстана, рассказал, мог ли он летом стать главным тренером сборной России. 

- Насколько серьезно рассматривали вашу кандидатуру на пост главного тренера сборной России? - вопрос Александру Бородюку от корреспондента «Советского спорта».
- Была встреча с Виталием Мутко в Минспорта. Состоялся хороший разговор, профессиональный. Сейчас нет смысла что-либо говорить об этом, потому что выбор сделан. 

- Не обидно, что вы не востребованы в России?
- Это нормально для тренера. Но мне обидно, что многие поигравшие на высоком уровне, сейчас не востребованы. Тут многое зависит от управленцев. Может, от того, есть агент или нет.

- У вас есть?                                                                  
- Нет. Возможно, это и упущение. Переговоры с клубами были, но в какой-то момент не находили взаимопонимания. А это для меня очень важно. И это взаимопонимание с руководством Казахстанской Федерации футбола мы нашли. 

Полная версия интервью с Александром Бородюком – в ближайшее время на сайте «Советского спорта» 

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