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«Динамо», одолев «Тюмень», сыграет с «Диной» в финале Кубка России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты подмосковного «Динамо» в ответном матче полуфинальной серии Кубка России по мини-футболу обыграли на домашней арене «Тюмень».

Встреча между командами завершилась со счетом 5:3, а в первой игре командам так и не удалось выявить победителя.

Таким образом, «Динамо» встретится в финале московской «Диной», которая дважды разгромила «Сибиряк».

Кубок России
Полуфинал
Ответная игра

«Динамо» (Московская область) – «Тюмень» – 5:3 (2:0)

Голы: Вилде, 10 (1:0), Фукин, 21 (2:0), Неведров, 34 (2:1), Вилде, 37 (3:1), Фукин, 39 (4:1), Абрамович, 40 (4:2), Бурков, 47 (5:2), Милованов, 49 (5:3).

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