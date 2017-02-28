«Динамо», одолев «Тюмень», сыграет с «Диной» в финале Кубка России
Футболисты подмосковного «Динамо» в ответном матче полуфинальной серии Кубка России по мини-футболу обыграли на домашней арене «Тюмень».
Встреча между командами завершилась со счетом 5:3, а в первой игре командам так и не удалось выявить победителя.
Таким образом, «Динамо» встретится в финале московской «Диной», которая дважды разгромила «Сибиряк».
Кубок России
Полуфинал
Ответная игра
«Динамо» (Московская область) – «Тюмень» – 5:3 (2:0)
Голы: Вилде, 10 (1:0), Фукин, 21 (2:0), Неведров, 34 (2:1), Вилде, 37 (3:1), Фукин, 39 (4:1), Абрамович, 40 (4:2), Бурков, 47 (5:2), Милованов, 49 (5:3).
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