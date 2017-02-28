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«Зенит» проиграл «Локомотиву-Кубани» в первом матче четвертьфинала Еврокубка

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче 1/4 финала Еврокубка «Зенит» в гостях проиграл «Локомотиву-Кубани» со счетом 52:75 (17:21, 13:19, 10:12, 12:23).

По 12 очков набрали игроки «Локомотива» Марди Коллинз и Ян Вуюкас, а также баскетболисты «Зенита» Сергей Карасев и Тревор Мбакве.

Напомним, ответный матч команды проведут 3 марта в Петербурге. В случае победы «Зенита» третья встреча состоится 8 марта в Краснодаре.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Бавария» – «Уникаха».

Матч

Локомотив-Кубань - Зенит - 75:52

Место и дата

28 февраля 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция


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