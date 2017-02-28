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«Урал» по пенальти вырвал победу у «Краснодара» в 1/4 финала Кубка России, отыгравшись с 0:3 в матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник, 28 февраля, в матче 1/4 Кубка России «Урал» в серии пенальти переиграл «Краснодар» и вышел в полуфинал турнира. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти подопечные Александра Тарханова оказались точнее – 4:3.

Счет в матче уже на второй минуте встречи открыл нападающий «Краснодара» Федор Смолов, замкнувший прострел шведского полузащитника Виктора Классона. Спустя 12 минут уже отличился сам швед, в касание отправивший мяч в ворота «Урала» после передачи Вандерсона. Чуть позже, поймав голкипера «Урала» Николая Заболотного на противоходе, Классон оформил дубль. Почти сразу «Урал» отыграл один мяч отыграл, усилиями полузащитника Владимира Ильина. Во втором тайме румынский полузащитник уральцев Эрик Бикфалви, оформив дубль за 13 минут, восстановил равновесие в матче.

Стоит отметить, что 89-й минуте Федор Смолов не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На второй минуте дополнительного времени поле покинул защитник уральского клуба Александр Данцев, получивший вторую желтую карточку за срыв атаки «Краснодара».

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Урала», не допустившие промахов. У «Краснодара» не смогли переиграть вратаря защитник Кристиан Рамирес и Федор Смолов.

В полуфинале турнира «Краснодар» встретится с победителем пары «Рубин» – «Сибирь». Их матч состоится завтра, 1 марта, на стадионе «Центральный» в Казани. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

Так же завтра в матчах «Анжи» – «Уфа» и «Локомотив» – «Тосно» определятся участники второго полуфинала Кубка.

Матч

Урал - Краснодар - 3:3 (1:3)

Голы

Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин

Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов

Незабитые пенальти

Смолов (Краснодар), 89

Предупреждения:

Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100

Удаления:

Данцев, 92 - нет

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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