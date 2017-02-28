Шмурнов удивлен игрой «Урала» в матче с «Краснодаром»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».
«Ничего себе «Урал» гостит в «Краснодаре»...и весенний характер игры тоже как-то не узнать», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Отметим, что «Урал» сумел отыграться со счета 0:3, а в серии пенальти команда Александра Тарханова оказалась сильнее своего соперника, победив со счетом 4:3.
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция