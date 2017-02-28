Шмурнов удивлен игрой «Урала» в матче с «Краснодаром»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».

«Ничего себе «Урал» гостит в «Краснодаре»...и весенний характер игры тоже как-то не узнать», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Отметим, что «Урал» сумел отыграться со счета 0:3, а в серии пенальти команда Александра Тарханова оказалась сильнее своего соперника, победив со счетом 4:3.