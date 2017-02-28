Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 1Металлург
Футбол  Урал3 : 3 (4:3)Краснодар
Футбол  Ювентус0 : 0Наполи
Хоккей  Салават Юлаев1 : 2Ак Барс
Футбол  Спартак4 : 1Согндал
Баскетбол  Валенсия2 : 2Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шмурнов удивлен игрой «Урала» в матче с «Краснодаром»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом».

«Ничего себе «Урал» гостит в «Краснодаре»...и весенний характер игры тоже как-то не узнать», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Отметим, что «Урал» сумел отыграться со счета 0:3, а в серии пенальти команда Александра Тарханова оказалась сильнее своего соперника, победив со счетом 4:3.

Матч

Урал - Краснодар - 3:3 (1:3)

Голы

Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин

Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов

Незабитые пенальти

Смолов (Краснодар), 89

Предупреждения:

Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100

Удаления:

Данцев, 92 - нет

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Урал» по пенальти вырвал победу у «Краснодара» в 1/4 финала Кубка России, отыгравшись с 0:3 в матчеВо вторник, 28 февраля, в матче 1/4 Кубка России «Урал» в серии пенальти переиграл «Краснодар» и вышел в полуфинал турнира.«Спартак» vs «Краснодар». Расклад за пять дней до матча«Спартак» vs «Краснодар». Расклад за пять дней до матчаРазгромив норвежский «Согндаль» (4:1), «Спартак» завершил зимние сборы. До матча с «Краснодаром» остается несколько дней.«Урал» – «Краснодар» (серия пенальти). ОнлайнЧетвертьфинальный матч Кубка России по футболу на сайте «Советского спорта».«Урал» – «Краснодар». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Краснодара» и «Урала» на матч 1/4 финала Кубка России.Алекс Сонг не сыграет с «Сибирью» из-за травмыКак сообщает «БИЗНЕС Online», полузащитник «Рубина» Алекс Сонг пропустит матч 1/4 финала Кубка России с «Сибирью», который состоится 1 марта в Казани.Футбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горлеФутбол вопреки. Почему матчи в начале весны – как кость в горлеКолонка Артема Локалова о том, почему сезон еще не возобновился, а матчи уже переносят.Шмурнов объяснил, почему Клопп не в состоянии помочь «Ливерпулю»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов - о поражении «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ с «Лестером» (1:3).«Краснодар» пообещал отбирать абонементы у нелояльных болельщиковХороший способ борьбы с болельщиками, перепродающими свои билеты и абонементы на стадион, придумали в ФК «Краснодар». Теперь все выявленные случаи перепродажи будут приводить к аннулированию билета.Матч «Локомотив» – «Краснодар» перенесен на 13 мартаМатч 19-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» перенесен на 13 марта, сообщает официальный сайт железнодорожников.Жонатас: Надеюсь побороться со Смоловым за звание лучшего бомбардираНападающий «Рубина» Жонатас поделился мнением об уровне чемпионата России и заявил, что поборется с Федором Смоловым за звание лучшего бомбардира.Юрий Семин: Миранчук обязательно сыграет против «Тосно»Юрий Семин: Миранчук обязательно сыграет против «Тосно»Накануне четвертьфинального матча Кубка России «Локомотив» - «Тосно» главный тренер железнодорожников ответил на вопросы «Советского спорта»Матч «Урал» – «Краснодар» покажут в кинотеатре ЕкатеринбургаВстреча 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» будет показана в прямом эфире в кинотеатре «Пассаж» в Екатеринбурге, сообщили Znak.com в уральском клубе.Последний матч «Спартака», Кубок и откровения Могилевца. Пока вы спали (видео)Последний матч «Спартака», Кубок и откровения Могилевца. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Александр Бубнов: Шалимову было легче возглавить клуб, чем КарререФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Игорю Шалимову было проще возглавить «Краснодар», чем Массимо Каррере принять «Спартак».Лучший фильм: «Зенит» – «Спартак». Итоги альтернативного ОскараЛучший фильм: «Зенит» – «Спартак». Итоги альтернативного Оскара«Советский спорт» подводит итоги футбольного Оскара, где экспертами были наши читатели.Ринат Билялетдинов: «Локомотив» вряд ли позволит «Тосно» навязать серьезную борьбу в Кубке РоссииБывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала Кубка России «Локомотив» - «Тосно».Фернандо: «Краснодар» - соперник опасныйПолузащитник «Спартака» Фернандо поделился мнением о ближайшем матче в чемпионате России против «Краснодара».«Урал» расторг контракт с нападающим Конате«Урал» и нападающий Мохамед Конате расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон, сообщил ТАСС президент клуба Григорий Иванов.Гаджи Гаджиев: Матч в Екатеринбурге проблемой не станетГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев высказался и проведении матча 18-го тура премьер-лиги с «Уралом» на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге.РФПЛ разрешила провести матч «Урал» - «Амкар» в ЕкатеринбургеРФПЛ разрешила провести матч 18-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Амкаром» 5 марта на стадионе в Екатеринбурге, сообщает официальный твиттер екатеринбургского клуба.
Главные новости
Футбол
«Урал» по пенальти вырвал победу у «Краснодара» в 1/4 финала Кубка России, отыгравшись с 0:3 в матче
Футбол
Александр Бородюк: Сборная России? Был хороший разговор с Мутко, но выбор сделан
Формула-1
Райкконен – лучший по итогам второго дня тестов в Барселоне, Квят – на шестой позиции
Футбол
«Спартак» разгромил норвежский «Согндал», Промес оформил дубль
Футбол
Игорь Армаш: В «Кубани» мне не платят с мая прошлого года. Это несправедливо
Хоккей
Александр Кожевников: Поражение «Салавата» – тренерское
MMA
Шлеменко провел открытую тренировку в Москве перед боем с Брэдли (видео)
Футбол
Акционеры «Милана» 3 марта обсудят вопрос о продаже клуба китайцам
Хоккей
«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» за семь секунд до конца третьего периода
Хоккей
«Трактор» переиграл «Барыс» и сравнял счет в серии
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Александр Шмурнов
Александр Шмурноввсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости