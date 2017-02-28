Сандро Маццола: Я без ума от Санчеса, «Интеру» нужен именно такой игрок

Бывший полузащитник «Интера» Сандро Маццола высоко оценил игру нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, а также выразил мнение, что игрок «пушкарей» идеально подходит его бывшей команде.

«Я без ума от него. На мой взгляд, чилиец идеально подходит «Интеру». Он долгое время прогрессировал и сейчас вышел на самый высокий уровень. Миланскому клубу нужен именно такой игрок, как Санчес», – сказал Маццола, слова которого приводит Goal.

Напомним, что нападающий до сих пор не может договориться с «Арсеналом» о продлении контракта. Ранее сообщалось, что за него ведут борьбу «Ювентус», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария».

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