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Генеральный директор «Уфы»: У Роберта «Ufenok77» Фахретдинова действующий контракт футболиста

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги турнира «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу», а также рассказал о сотрудничестве с Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым.

«Я очень доволен тем, как прошел турнир. Честно говоря, не ожидал, что это будет настолько интересно и смотрибельно. Причем как для зрителей в зале, так и в интернете. В онлайне наш турнир посмотрело больше четырех миллионов человек – таковы данные на середину воскресенья, число просмотров должно еще увеличиться. Огромные цифры! И говорит это об одном: на дворе XXI век, в футболе появилось нечто новое – и эту тему надо развивать. Российская премьер-лига делает все правильно, и последующие турниры будут еще интереснее. Но наш-то навсегда останется первым. И войдет в историю!

Роберт ездит на турниры и выступает там под нашей эгидой. А часть заработанных призовых денег отдает в ФК «Уфа». Также пытаемся сделать платный канал, где наш киберфутболист будет присутствовать, учить игре. Есть масса других направлений, которые пока не спешу озвучивать, потому что сначала надо выполнить, а уже потом говорить. Киберпространство – оно необъятное, но то, что мы там уже каким-то образом присутствуем, дает большой плюс и «Уфе», и всей нашей премьер-лиге.

У него действующий контракт футболиста. Он полноценная часть нашей команды. Неслучайно на финальные игры в зал приехали игроки «Уфы», которые ради этого даже чуть раньше закончили тренировки».

«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» проходил с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире принимали участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. Победителем Кубка стал киберфутболист «ЦСКА» Андрей «Timon» Гурьев.

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