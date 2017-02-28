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Даниил Квят: Впечатления от нового болида – позитивные

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Даниил Квят подвел итоги второго дня теста в Барселоне, по ходу которого он впервые сел за руль новой машины «Торо Россо» – STR12.

– Это был неплохой день – мне удалось проехать значительное число кругов, что всегда является основной целью при работе с новым болидом, – приводит слова Квята пресс-служба команды. – После дневного перерыва мы потеряли немного времени, но так всегда бывает – это нормально проводить двойные проверки перед выездом на трассу в целях предосторожности. Что касается впечатлений от SRT23, то они оказались позитивными. Хотя нам многое предстоит сделать, чтобы реализовать ее потенциал.

Райкконен – лучший по итогам второго дня тестов в Барселоне, Квят – на шестой позиции

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