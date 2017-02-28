Эстебан Окон: Новые машины как животные!
Пилот «Форс Индии» Эстебан Окон поделился впечатлениями от болида VJM10 после второго дня тестов в Барселоне.
– Работа с машиной только начинается, но мы нашли верный подход к настройкам и я всем доволен, – цитирует французского гонщика пресс-служба «Форс Индии». – Надеюсь, ближайшие два дня будут столь же продуктивными. Я получил первый опыт работы с болидами нового поколения и должен сказать, что они – как животные! Невероятная скорость в поворотах и большая прижимная сила – это настоящий шаг вперед по сравнению с машинами предыдущего сезона.
Райкконен – лучший по итогам второго дня тестов в Барселоне, Квят – на шестой позиции
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