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Матч Кубка Германии «Шпортфройнде» – «Боруссия» (Дортмунд) перенесен из-за снегопада

Источник:  Немецкий футбольный союзКомментарии

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB), матч 1/4 финала Кубка Германии по футболу между «Шпортфройнде» и дортмундской «Боруссией» перенесен из-за снегопада, который привел поле в непригодное для игры состояние.

Напомним, игра должна была состояться сегодня в Лотте, но поле не выдержало начавшийся снегопад.

Отмечается, что новая дата проведения матча будет определена в ближайшее время.

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