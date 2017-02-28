Матч Кубка Германии «Шпортфройнде» – «Боруссия» (Дортмунд) перенесен из-за снегопада

Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB), матч 1/4 финала Кубка Германии по футболу между «Шпортфройнде» и дортмундской «Боруссией» перенесен из-за снегопада, который привел поле в непригодное для игры состояние.

Напомним, игра должна была состояться сегодня в Лотте, но поле не выдержало начавшийся снегопад.

Отмечается, что новая дата проведения матча будет определена в ближайшее время.