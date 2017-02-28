Александр Тарханов: Если бы водитель не нарушал правила, опоздали бы на матч
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России назвал причины провала в первой тайме и рассказал, как его клубу удалось переломить ход матча.
– Мы плохо начали матч, пропусти три гола. У нас ничего не получалось. Видимо, из-за того, что толком не было времени на разминку. На игру приехали за 45 минут до ее начала. Может, и вовсе бы опоздал, если бы водитель не нарушал правила. Заняла время адаптация к полю, но по ходу первого тайма мы наладили игру, поймали свой ритм, свой футбол. Да, после удаления в начале дополнительного времени мы ушли в оборону, но выиграли игру по пенальти.
– Почему вы давали там много пространства Классону? В итоге, он дважды забил и один раз ассистировал партнеру.
– Мы знали, как он играет, представляли это. Но, повторюсь, мы вошли в игру неудачно. Во втором тайме ребята закрыли фланги, чего не было в первой половине, когда соперник через них вскрывал нашу оборону.
– В вашей карьере такое впервые – камбэк с 0:3?
– Да. Раньше мы никогда так много не отыгрывали.
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция