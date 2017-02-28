Игорь Шалимов: Результат матча с «Уралом» - это катастрофа

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после поражения от «Урала» в 1/4 финала Кубка России признался, что не знает, что случилось с командой по ходу игры.

– Что сказать? Катастрофа. После 3:0 мы получили 3:3, дополнительное время и серию пенальти. В конце основного времени не забили еще пенальти… Нужно разбираться. Не первый раз так играем. Мы умудрились пропустить три мяча, имея такое преимущество. Надо разбираться, как это могло произойти. Перед игрой я говорил парням, что нужно быть собранными, быть на стороже, как бы удачно не шла игра. Надо уметь терпеть, дожимать и не разваливаться. Впереди нас ждет «Спартак», так что важно восстановиться к этой игре.

– Почему Смолов бил пенальти в серии? В игре у него не все получалось.

– Это наш штатный пенальтист, и дважды не забить в одном матче... Обычно он забивает, вот мы его и поставили.

– «Краснодар», действительно, не может настроиться на более слабых соперников?

– Мы настроились, вели 3:0, а что дальше происходит – надо понять. Чувствовалось, что «Уралу» тяжело. Но потом у нас пошли обрезы, «стандарты»... Расслабились по ходу игры, развалились.