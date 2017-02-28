Игорь Шалимов: Результат матча с «Уралом» - это катастрофа
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после поражения от «Урала» в 1/4 финала Кубка России признался, что не знает, что случилось с командой по ходу игры.
– Что сказать? Катастрофа. После 3:0 мы получили 3:3, дополнительное время и серию пенальти. В конце основного времени не забили еще пенальти… Нужно разбираться. Не первый раз так играем. Мы умудрились пропустить три мяча, имея такое преимущество. Надо разбираться, как это могло произойти. Перед игрой я говорил парням, что нужно быть собранными, быть на стороже, как бы удачно не шла игра. Надо уметь терпеть, дожимать и не разваливаться. Впереди нас ждет «Спартак», так что важно восстановиться к этой игре.
– Почему Смолов бил пенальти в серии? В игре у него не все получалось.
– Это наш штатный пенальтист, и дважды не забить в одном матче... Обычно он забивает, вот мы его и поставили.
– «Краснодар», действительно, не может настроиться на более слабых соперников?
– Мы настроились, вели 3:0, а что дальше происходит – надо понять. Чувствовалось, что «Уралу» тяжело. Но потом у нас пошли обрезы, «стандарты»... Расслабились по ходу игры, развалились.
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция