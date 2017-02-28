Илья Жигулев: После третьего гола «Краснодар» стал чувствовать себя по-другому, поэтому и пропустили три мяча

Нападающий «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал вылет своей команды из Кубка России.

Напомним, сегодня «быки» проиграли «Уралу» в серии послематчевых пенальти (3:4). Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3. При этом, «Урал» сумел отыграться с 0:3, а нападающий «Краснодара» Федор Смолов не реализовал пенальти в основное время. Также игрок сборной России не сумел забить и в серии одиннадцатиметровых.

«Сложно сказать, что произошло во втором тайме. Концентрации не хватило. Расслабились, наверное, когда третий мяч забили. Психологически стали по-другому себя чувствовать, поэтому три мяча пропустили. Сложно что-то говорить. У меня плохой осадок от поражения. Сейчас я не думаю о том, как сыграл. Волнение было в начале, но потом уже абстрагировался от всего, настраивался на победу. Сами видели, что получилось.

«Урал» оборонялся, мы все играли в атаку, контролировали. Мы старались делать то, что тренируем. Сложно, когда соперник обороняется на своей половине поля. Единственный вариант – с флангов. Но у нас все равно проходило, были неплохие моменты, не везло немного. Чего больше в исходе, невезения или вины команды? Не знаю. Просто нельзя было доводить до этого, при счете 3:0 надо было играть по-другому. Такого не должно быть», – цитирует Жигулева Rusfootball.