Евгений Ловчев: Тренеры и Гриша Иванов встряхнули «Урал». А Смолов не уверен в себе

Обозреватель «Советского спорта» Егвений Ловчев прокомментировал исход матча 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» (3:3, по пенальти – 4:3).

– Сначала великолепный футбол показывал «Краснодар», – говорит Евгений Ловчев. – Три мяча – и все хороши. Потом команда Шалимова как-то резко подсела. Не столько физически, сколько психологически. Гол «Урал» встряхнул. А в перерыве команду встряхнули тренеры и Гриша Иванов (президент клуба – Прим. ред.). Во втором тайме «Урал» смотрелся прилично. Могли и больше трех забить. Вообще «Урал» заслуживает уважения за бойцовский характер, за то, что сражались. Отметил бы вратаря Заболотного, хотя раньше его не особо ценил.

Что касается неудачного исполнения пенальти Смоловым, в конце игры одиннадцатиметровый выглядел сомнительным. Я сказал, что если забьет – нарушение было, нет – значит, не было. Ну а вторая неудачная попытка говорит о том, что Смолов пока не уверен в себе.

В общем, это был весенний футбол, если говорить об ошибках, но по движению и зрелищу – игра точно не весенняя.

Крах бомбардира. Смолов не забил два пенальти, «Краснодар» вылетел из Кубка