Евгений Ловчев: Тренеры и Гриша Иванов встряхнули «Урал». А Смолов не уверен в себе
Обозреватель «Советского спорта» Егвений Ловчев прокомментировал исход матча 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» (3:3, по пенальти – 4:3).
– Сначала великолепный футбол показывал «Краснодар», – говорит Евгений Ловчев. – Три мяча – и все хороши. Потом команда Шалимова как-то резко подсела. Не столько физически, сколько психологически. Гол «Урал» встряхнул. А в перерыве команду встряхнули тренеры и Гриша Иванов (президент клуба – Прим. ред.). Во втором тайме «Урал» смотрелся прилично. Могли и больше трех забить. Вообще «Урал» заслуживает уважения за бойцовский характер, за то, что сражались. Отметил бы вратаря Заболотного, хотя раньше его не особо ценил.
Что касается неудачного исполнения пенальти Смоловым, в конце игры одиннадцатиметровый выглядел сомнительным. Я сказал, что если забьет – нарушение было, нет – значит, не было. Ну а вторая неудачная попытка говорит о том, что Смолов пока не уверен в себе.
В общем, это был весенний футбол, если говорить об ошибках, но по движению и зрелищу – игра точно не весенняя.
Крах бомбардира. Смолов не забил два пенальти, «Краснодар» вылетел из Кубка
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция