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«Манчестер Юнайтед» возместит болельщикам расходы на визы для поездки на матч с «Ростовом»

Источник:  Daily MailКомментарии

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» готов помочь своим болельщикам добраться до Ростова на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с донской командой.

Отмечается, что английский клуб окажет финансовую помощь фанатам «красных дьяволов», а именно оплатит болельщикам визы в Россию, стоимость которых составляет почти 120 фунтов.

Напомним, первый матч «МЮ» и «Ростова» состоится 9 марта. Ожидается, что этот матч посетят 500 поклонников английского клуба.

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