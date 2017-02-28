«Манчестер Юнайтед» возместит болельщикам расходы на визы для поездки на матч с «Ростовом»

Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» готов помочь своим болельщикам добраться до Ростова на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с донской командой.

Отмечается, что английский клуб окажет финансовую помощь фанатам «красных дьяволов», а именно оплатит болельщикам визы в Россию, стоимость которых составляет почти 120 фунтов.

Напомним, первый матч «МЮ» и «Ростова» состоится 9 марта. Ожидается, что этот матч посетят 500 поклонников английского клуба.