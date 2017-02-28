Василий Карасев: Защита «Локомотива» «съела» игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о поражении от «Локомотива-Кубани» в первом матче четвертьфинала Еврокубка (52:75).

– Мы готовились к матчу, зная, что будут трудности под кольцом. У «Локомотива» есть много хороших центровых, к которым добавился и Берзиньш. С отсутствием Тиммы и Пушковым мы не смогли сыграть в свой баскетбол. Нас полностью выдавили из-под кольца и заставили делать трехочковые броски через руки. Защита «Локомотива», которая «съела» нас, и была ключом к этой игре.

– Что вы можете сказать в преддверии второй игры?

– В первую очередь должна быть самоотдача. Мы прекрасно знали, что «Локомотив» играет часто со сменами, но когда наш «маленький» не может обыграть центрового, то сложно что-то перестраивать. Нам нужно будет ускорить игру, потому что «Локо» сегодня был быстрее. Нам нужна агрессивная защита с быстрым переходом, потому что на данный момент в позиционной игре мы «Локомотиву» уступаем, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в первом четвертьфинальном матче Еврокубка в гостях проиграл «Локомотиву-Кубани» со счетом 52:75 (17:21, 13:19, 10:12, 12:23). По 12 очков набрали игроки «Локомотива» Марди Коллинз и Ян Вуюкас, а также баскетболисты «Зенита» Сергей Карасев и Тревор Мбакве.

Напомним, ответный матч команды проведут 3 марта в Петербурге. В случае победы «Зенита» третья встреча состоится 8 марта в Краснодаре.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Бавария» – «Уникаха».