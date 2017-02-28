Ходжсон близок к подписанию контракта с «Лестером»

Бывший наставник сборной Англии Рой Ходжсон может вернуться к профессиональной деятельности в ближайшее время.

Как сообщает Mirror, специалист является основным кандидатом на должность главного тренера «Лестера», который 23 февраля уволил Клаудио Раньери. Отмечается, что переговоры между английским наставником и руководством «лис» находится на продвинутой стадии.

Напомним, 69-летний Ходжсон покинул национальную команду после вылета с Евро-2016 минувшим летом. Ранее сообщалось, что «Лестер» также рассматривает кандидатуры Найджела Пирсона, Алана Пардью и Гуса Хиддинка.

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