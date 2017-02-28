Владимир Ильин: Мы были в шоке первые 20 минут
Полузащитник «Урала» Владимир Ильин после победы над «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России рассказал, как еще недавно загадывал побывать на новом стадионе в качестве игрока, а не болельщика.
- Мы провалили начало матча, не попали в игру. Ощущалось, что «Краснодар» провел уже два официальные игры, пока мы были на сборах. Есть большая разница между товарищескими и официальными матчами. Да, по ходу встречи мы нащупали свой ритм, хотя первые двадцать минут пребывали в шоке. Потом вошли в игру, начали забивать и победили. Когда мы забили второй мяч, я понял, что будет и третий. Нужно было гнуть свою линию, что мы и делали.
- В вашей карьере были еще такие матча, когда отыгрывались со счета 0:3?
- Нет, это первый случай. Приятно, что вышли в полуфинал Кубка России.
- Кажется, ваш гол стал переломным.
- Это была наигранная комбинация: я должен был идти на дальнюю штангу, где оставался один и забивал мяч в пустые ворота.
- Как в команде отреагировали на то, что игра пройдет в Краснодаре, а не Екатеринбурге?
- Мне было приятно вернуться в город, где я еще недавно играл. Как-то я сказал, что хочу побывать на этом стадионе в качестве игрока, а не зрителя. Все сложилось. Команда отреагировала нормально на перенос матча. Ведь здесь у нас были лучшие условия, чем в Екатеринбурге.
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция