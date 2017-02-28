Владимир Ильин: Мы были в шоке первые 20 минут

Полузащитник «Урала» Владимир Ильин после победы над «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России рассказал, как еще недавно загадывал побывать на новом стадионе в качестве игрока, а не болельщика.

- Мы провалили начало матча, не попали в игру. Ощущалось, что «Краснодар» провел уже два официальные игры, пока мы были на сборах. Есть большая разница между товарищескими и официальными матчами. Да, по ходу встречи мы нащупали свой ритм, хотя первые двадцать минут пребывали в шоке. Потом вошли в игру, начали забивать и победили. Когда мы забили второй мяч, я понял, что будет и третий. Нужно было гнуть свою линию, что мы и делали.

- В вашей карьере были еще такие матча, когда отыгрывались со счета 0:3?

- Нет, это первый случай. Приятно, что вышли в полуфинал Кубка России.

- Кажется, ваш гол стал переломным.

- Это была наигранная комбинация: я должен был идти на дальнюю штангу, где оставался один и забивал мяч в пустые ворота.

- Как в команде отреагировали на то, что игра пройдет в Краснодаре, а не Екатеринбурге?

- Мне было приятно вернуться в город, где я еще недавно играл. Как-то я сказал, что хочу побывать на этом стадионе в качестве игрока, а не зрителя. Все сложилось. Команда отреагировала нормально на перенос матча. Ведь здесь у нас были лучшие условия, чем в Екатеринбурге.