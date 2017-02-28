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«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эйбаром», упустив победу в дополнительное время

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Реал Сосьедад» и «Эйбар» разошлись миром в матче 25-го тура чемпионата Испании (2:2).

Открыл счет в матче нападающий Хуанми, а спустя 12 минут полузащитник Гонсало Эскаланте восстановил равновесие.

В середине второго тайма мексиканец Карлос Вела вывел «Сосьедад» вперед, однако, хозяевам поля не удалось удержать победный счет, поскольку уже в добавленное время хавбек Педро Леон спас «Эйбар» от поражения.

Отметим, что на 49-й минуте игры был удален футболист «Эйбара» Флорьян Лежён, а через некоторое время главный арбитр встречи отправил в раздевалку и автора первого гола в матче – Хуанми.

Таким образом, команда Эусебио Сакристана продолжает занимать пятое место в таблице Примеры, набрав 45 очков. В активе «Эйбара» – 7-е место и 39 баллов.

В следующем туре «Сосьедад» сыграет 3 марта на выезде с «Бетисом», а «Эйбар» днем позже примет на домашней арене мадридский «Реал».

Примера
25-й тур

Матч

Реал Сосьедад - Эйбар - 2:2 (1:1)

Голы

Хуанми 14 (1:0). Эскаланте 26 (1:1). Вела 67 (2:1 - пен.). Педро Леон 90 (2:2).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Берчиче, Мартинес И., Навас, Прието, Ильярраменди, Сурутуса (Гранеро, 60), Ойарсабаль, Хуанми, Вела (Каналес, 87), Одриосола

Эйбар: Родригес, Луна, Лежён, Арбилья, Рамис, Педро Леон, Эскаланте (Энрих, 73), Гарсия Д., Ривера, Пенья (Бебе, 84), Инуи (Дос Сантос, 55)

Предупреждения:

Сурутуса, 9; Хуанми, 15; Ильярраменди, 78; Гранеро, 90 - Педро Леон, 4; Лежён, 13; Эскаланте, 65; Родригес, 66; Ривера, 70

Удаления:

Хуанми, 59 - Лежён, 46

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

28 февраля 21:30, Аноэта, Онлайн-трансляция

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