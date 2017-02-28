«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эйбаром», упустив победу в дополнительное время

«Реал Сосьедад» и «Эйбар» разошлись миром в матче 25-го тура чемпионата Испании (2:2).

Открыл счет в матче нападающий Хуанми, а спустя 12 минут полузащитник Гонсало Эскаланте восстановил равновесие.

В середине второго тайма мексиканец Карлос Вела вывел «Сосьедад» вперед, однако, хозяевам поля не удалось удержать победный счет, поскольку уже в добавленное время хавбек Педро Леон спас «Эйбар» от поражения.

Отметим, что на 49-й минуте игры был удален футболист «Эйбара» Флорьян Лежён, а через некоторое время главный арбитр встречи отправил в раздевалку и автора первого гола в матче – Хуанми.

Таким образом, команда Эусебио Сакристана продолжает занимать пятое место в таблице Примеры, набрав 45 очков. В активе «Эйбара» – 7-е место и 39 баллов.

В следующем туре «Сосьедад» сыграет 3 марта на выезде с «Бетисом», а «Эйбар» днем позже примет на домашней арене мадридский «Реал».

Примера

25-й тур