Евгений Валиев: Такое чувство, что «Локомотив» был физически лучше «Зенита» готов к матчу

Форвард «Зенита» Евгений Валиев поделился мнением о поражении от «Локомотива-Кубани» в первом матче четвертьфинала Еврокубка (52:75).

– Как бы это банально ни звучало, но, чтобы переломить серию, нам нужно показать свою игру, как, например, в матче с ЦСКА, когда мы защищались, убегали, попадали. Сегодня ничего этого не было. Такое чувство, что «Локомотив» был лучше готов к матчу физически, хотя времени на восстановление у нас было одинаковое количество. Надеюсь, что наши болельщики очень сильно помогут нам во втором матче серии, – приводит слова Валиева официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» в первом четвертьфинальном матче Еврокубка в гостях проиграл «Локомотиву-Кубани» со счетом 52:75 (17:21, 13:19, 10:12, 12:23). По 12 очков набрали игроки «Локомотива» Марди Коллинз и Ян Вуюкас, а также баскетболисты «Зенита» Сергей Карасев и Тревор Мбакве.

Напомним, ответный матч команды проведут 3 марта в Петербурге. В случае победы «Зенита» третья встреча состоится 8 марта в Краснодаре.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Бавария» – «Уникаха».