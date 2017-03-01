Полузащитник «Урала» Фидлер: Матч с «Краснодаром» - не сумасшествие

Полузащитник «Урала» Артем Фидлер после победы над «Краснодаром» в четвертьфинала Кубка России (4:3) сказал, что не понял, зачем игра была перенесена из Екатеринбурга.

Матч с «Краснодаром» - не сумасшествие. Просто команда показала характер, дух. Да, мы проигрывали 0:3, но смогли отыграть. Хочется, чтобы это помогло нам в чемпионате, стало подъемом.

- Такие победы помогают команде сплотиться?

- У нас итак хороший коллектив. Так что не думаю, что мы будем заморачиваться на победе. Выиграли, и все.

- Что изменилось в игре «Урала» после перерыва?

- Это секретная информация (смеется). Мы поменяли игру, глянули, как действует соперника, перестроились из-за этого. Ну и улучшили реализацию моментов.

- Так, «Краснодар» проиграл «Уралу», или Вы обыграли «быков»?

- Сложно сказать. «Урал» хорошо сыграл. Но, думаю, что мы победили за счет перестроений в перерыве. С их помощь мы закрыли некоторые зоны, через которые соперник проходил в первом тайме, тот же центр.

- Обсуждали с партнерами перенос игры из Екатеринбурга в Краснодар?

– Я не понял смысла переноса. Нас перевели на новую систему, строят манежи, а мы в них не играем для своих зрителей. Я думаю, немало болельщиков пришли поддержать нас и в манеж в Екатеринбурге. После того, как нам запретили играть в манеже, мы понимали, что в Тюмени, где минус 13, футбола и болельщиков не получится. В этой ситуации руководство приняло верное решение о переносе матча сюда. Это было совместное решение, которое обсуждалось с нами. Здесь отличное поле, хорошая погода.