Полузащитник «Урала» Фидлер: Матч с «Краснодаром» - не сумасшествие
Полузащитник «Урала» Артем Фидлер после победы над «Краснодаром» в четвертьфинала Кубка России (4:3) сказал, что не понял, зачем игра была перенесена из Екатеринбурга.
Матч с «Краснодаром» - не сумасшествие. Просто команда показала характер, дух. Да, мы проигрывали 0:3, но смогли отыграть. Хочется, чтобы это помогло нам в чемпионате, стало подъемом.
- Такие победы помогают команде сплотиться?
- У нас итак хороший коллектив. Так что не думаю, что мы будем заморачиваться на победе. Выиграли, и все.
- Что изменилось в игре «Урала» после перерыва?
- Это секретная информация (смеется). Мы поменяли игру, глянули, как действует соперника, перестроились из-за этого. Ну и улучшили реализацию моментов.
- Так, «Краснодар» проиграл «Уралу», или Вы обыграли «быков»?
- Сложно сказать. «Урал» хорошо сыграл. Но, думаю, что мы победили за счет перестроений в перерыве. С их помощь мы закрыли некоторые зоны, через которые соперник проходил в первом тайме, тот же центр.
- Обсуждали с партнерами перенос игры из Екатеринбурга в Краснодар?
– Я не понял смысла переноса. Нас перевели на новую систему, строят манежи, а мы в них не играем для своих зрителей. Я думаю, немало болельщиков пришли поддержать нас и в манеж в Екатеринбурге. После того, как нам запретили играть в манеже, мы понимали, что в Тюмени, где минус 13, футбола и болельщиков не получится. В этой ситуации руководство приняло верное решение о переносе матча сюда. Это было совместное решение, которое обсуждалось с нами. Здесь отличное поле, хорошая погода.
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция