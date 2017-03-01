«Ювентус» обыграл «Наполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала и один раз отличился Гонсало Игуаин, а у гостей единственный мяч забил Хосе Кальехон.

Стоит отметить, что оба мяча Дибала забил, реализовав пенальти.

Напомним, ответная игра между этими командами состоится 5 апреля в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».

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