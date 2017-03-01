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«Ювентус» обыграл «Наполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле обыграл «Наполи» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала и один раз отличился Гонсало Игуаин, а у гостей единственный мяч забил Хосе Кальехон.

Стоит отметить, что оба мяча Дибала забил, реализовав пенальти.

Напомним, ответная игра между этими командами состоится 5 апреля в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».

Кубок Италии
1/2 финала
Первый матч

Матч

Ювентус - Наполи - 3:1 (0:1)

Голы

Кальехон 36 (0:1). Дибала 47 (1:1 - пен.). Игуаин 64 (2:1). Дибала 69 (3:1 - пен.).

Состав

Ювентус: Нето, Бонуччи, Кьеллини, Лихтштайнер (Куадрадо, 46), Бардзальи, Хедира, Пьянич, Асамоа, Дибала, Игуаин, Манджукич

Наполи: Рейна, Кулибали, Маджо, Альбиоль, Стринич, Гамшик (Зелински, 57), Рог, Диавара, Милик (Мертенс, 61), Инсинье, Кальехон

Предупреждения:

Асамоа, 26; Лихтштайнер, 40 - Диавара, 21; Милик, 38

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

28 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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