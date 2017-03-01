«Ювентус» обыграл «Наполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем
поле обыграл «Наполи» со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала и один раз
отличился Гонсало Игуаин, а у гостей единственный мяч забил Хосе Кальехон.
Стоит отметить, что оба мяча Дибала забил, реализовав
пенальти.
Напомним, ответная игра между этими командами состоится 5 апреля в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло».
Кубок Италии
1/2 финала
Первый матч
Матч
Голы
Кальехон 36 (0:1). Дибала 47 (1:1 - пен.). Игуаин 64 (2:1). Дибала 69 (3:1 - пен.).
Состав
Ювентус: Нето, Бонуччи, Кьеллини, Лихтштайнер (Куадрадо, 46), Бардзальи, Хедира, Пьянич, Асамоа, Дибала, Игуаин, Манджукич
Наполи: Рейна, Кулибали, Маджо, Альбиоль, Стринич, Гамшик (Зелински, 57), Рог, Диавара, Милик (Мертенс, 61), Инсинье, Кальехон
Предупреждения:
Асамоа, 26; Лихтштайнер, 40 - Диавара, 21; Милик, 38
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
28 февраля 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция