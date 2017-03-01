«Валенсия» обыграла «Химки» в первом матче четвертьфинала Еврокубка
В первом матче 1/4 финала
Еврокубка «Химки» в гостях проиграли «Валенсии» со счетом 82:88 (24:27, 18:32,
20:13, 20:16).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник
подмосковной команды Алексей Швед, в его активе 24 очка.
Ответный матч состоится 3 марта в Подмосковье. В случае
победы «Химок» третья встреча состоится 8 марта в Испании.
Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Хапоэль Иерусалим» - «Гран Канария».
Еврокубок
1/4 финала
Первый матч
Матч
Место и дата
28 февраля 22:45, Фуенте Сан Луис, Онлайн-трансляция
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