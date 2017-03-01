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«Валенсия» обыграла «Химки» в первом матче четвертьфинала Еврокубка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В первом матче 1/4 финала Еврокубка «Химки» в гостях проиграли «Валенсии» со счетом 82:88 (24:27, 18:32, 20:13, 20:16).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник подмосковной команды Алексей Швед, в его активе 24 очка.

Ответный матч состоится 3 марта в Подмосковье. В случае победы «Химок» третья встреча состоится 8 марта в Испании.

Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с сильнейшим в паре «Хапоэль Иерусалим» - «Гран Канария».

Еврокубок
1/4 финала
Первый матч

Матч

Валенсия - Химки - 88:82

Место и дата

28 февраля 22:45, Фуенте Сан Луис, Онлайн-трансляция

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