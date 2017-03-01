«Валенсия» обыграла «Леганес», благодаря голу Мангаля
В матче 25-го тура
чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле обыграла «Леганес» со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей на 29-й минуте встречи забил французский защитник Эльяким Мангаля.
Экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай провел на поле все 90 минут встречи.
Стоит отметить, полузащитник гостей, капитан команды Альберто на 80-й минуте получил вторую желтую карточку и был вынужден досматривать матч со скамейки запасных.
«Валенсия» с 29-ю очками поднялась на 12-е место в турнирной
таблице, а «Леганес» расположился на 16-й строчке, имея в активе 21 балл.
В следующем туре «летучие мыши» 5 марта на выезде сыграют с «Атлетико»,
а подопечные Асьера Гаритано днем ранее примут «Гранаду».
Чемпионат Испании
25-й тур
Матч
Валенсия - Леганес - 1:0 (1:0)
Голы
Мангаля 29 (1:0).
Состав
Валенсия: Алвес, Канселу, Мангаля, Гарай, Парехо, Перес, Гайя, Баккали (Лато, 80), Дзадза, Солер, Эль Хаддади (Начо, 90)
Леганес: Эррерин, Инсуа, Марин (Тито, 46), Диас, Гарсия, Ромо, Састре, Перес, Лопес (Эль Жар, 55), Буэно, Мачис
Предупреждения:
Парехо, 60; Мангаля, 66; Дзадза, 90 - Марин, 10; Перес, 64; Ромо, 67
Удаления:
нет - Ромо, 80
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
28 февраля 23:30, Месталья, Онлайн-трансляция