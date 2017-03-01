«Бетис» обыграл «Малагу» и обошел ее в турнирной таблице
В матче 25-го тура
чемпионата Испании «Малага» на своем поле уступила «Бетису» со счетом 1:2.
В составе победителей голами отметились Жонас Мартен и
Арнальдо Санабрия, а у хозяев поля единственный мяч забил Пабло Форнальс.
«Бетис» с 27-ю очками поднялся на 14-ю строчку турнирной
таблицы, а «Малага» расположилась строчкой ниже, имея в активе 26 баллов.
В следующем туре подопечные Виктора Санчеса 3 марта примут «Реал
Сосьедад», а «анчоусы» 5 марта сыграют на выезде с «Атлетиком».
Чемпионат Испании
25-й тур
Матч
Голы
Форналс 39 (1:0). Мартин 48 (1:1). Санабрия 74 (1:2).
Состав
Малага: Камени, Демичелис, Торрес, Кастро (Онтиверос, 66), Карлос, Камачо, Родригес Х. (Эн-Насири, 76), Кеко (Родригес Х., 57), Форналс, Шарлес
Бетис: Адан, Песселья, Мартинес, Гонсалес, Тошка, Мартин, Гутьеррес (Себальос, 46), Наварро (Сехудо, 80), Пардо (Алегрия, 71), Брашанац, Санабрия
Предупреждения:
Торрес, 68; Родригес Х., 76; Карлос, 90 - Песселья, 36; Брашанац, 61; Гонсалес, 63; Сехудо, 82; Адан, 90
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
28 февраля 23:30, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция