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«Бетис» обыграл «Малагу» и обошел ее в турнирной таблице

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Малага» на своем поле уступила «Бетису» со счетом 1:2.

В составе победителей голами отметились Жонас Мартен и Арнальдо Санабрия, а у хозяев поля единственный мяч забил Пабло Форнальс.

«Бетис» с 27-ю очками поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы, а «Малага» расположилась строчкой ниже, имея в активе 26 баллов.

В следующем туре подопечные Виктора Санчеса 3 марта примут «Реал Сосьедад», а «анчоусы» 5 марта сыграют на выезде с «Атлетиком».

Чемпионат Испании
25-й тур

Матч

Малага - Бетис - 1:2 (1:0)

Голы

Форналс 39 (1:0). Мартин 48 (1:1). Санабрия 74 (1:2).

Состав

Малага: Камени, Демичелис, Торрес, Кастро (Онтиверос, 66), Карлос, Камачо, Родригес Х. (Эн-Насири, 76), Кеко (Родригес Х., 57), Форналс, Шарлес

Бетис: Адан, Песселья, Мартинес, Гонсалес, Тошка, Мартин, Гутьеррес (Себальос, 46), Наварро (Сехудо, 80), Пардо (Алегрия, 71), Брашанац, Санабрия

Предупреждения:

Торрес, 68; Родригес Х., 76; Карлос, 90 - Песселья, 36; Брашанац, 61; Гонсалес, 63; Сехудо, 82; Адан, 90

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

28 февраля 23:30, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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