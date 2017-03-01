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Лаборде сыграл 100-й матч в составе «Краснодара»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде в матче 1/4 финала против «Урала» провел свой сотый официальный матч в составе черно-зеленых, сообщает официальный сайт «быков».

29-летний колумбиец перешел в «Краснодар» из кипрского «Анортосиса» в июле 2013 года. Его сотня игр за «горожан» сложилась из 60-ти матчей чемпионата России, 10-ти – Кубка России и 30-ти – Лиги Европы.

В футболке с быком на эмблеме и неизменным 21-м номером на спине колумбиец провел на поле 4071 минуту (без учета компенсированных), забил 16 мячей, сделал 9 результативных передач партнерам и заработал для команды 8 пенальти.

В матчах, в которых Рикардо принял участие, «Краснодар» отпраздновал 55 побед, 30 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Если ко всем матчам применить 3-очковую систему подсчета, то в 100 играх с участием колумбийского вингера команда набрала 195 очков, что составляет 65 % от максимально возможного количества. 

Матч

Урал - Краснодар - 3:3 (1:3)

Голы

Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин

Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов

Незабитые пенальти

Смолов (Краснодар), 89

Предупреждения:

Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100

Удаления:

Данцев, 92 - нет

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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