Лаборде сыграл 100-й матч в составе «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде в матче 1/4 финала
против «Урала» провел свой сотый официальный матч в составе черно-зеленых,
сообщает официальный сайт «быков».
29-летний колумбиец перешел в «Краснодар» из кипрского
«Анортосиса» в июле 2013 года. Его сотня игр за «горожан» сложилась из 60-ти
матчей чемпионата России, 10-ти – Кубка России и 30-ти – Лиги Европы.
В футболке с быком на эмблеме и неизменным 21-м номером на
спине колумбиец провел на поле 4071 минуту (без учета компенсированных), забил
16 мячей, сделал 9 результативных передач партнерам и заработал для команды 8
пенальти.
В матчах, в которых Рикардо принял участие, «Краснодар» отпраздновал 55 побед, 30 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Если ко всем матчам применить 3-очковую систему подсчета, то в 100 играх с участием колумбийского вингера команда набрала 195 очков, что составляет 65 % от максимально возможного количества.
Матч
Голы
Смолов 2 (0:1). Классон 14 (0:2). Классон 33 (0:3). Ильин 36 (1:3). Бикфалви 53 (2:3). Бикфалви 65 (3:3).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Динга (Новиков, 46), Балажиц, Димитров (Манучарян, 84), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Меркулов, 96), Ильин
Краснодар: Крицюк, Шишкин (Жигулёв, 71), Рамирес, Гранквист, Налдо, Калешин (Быстров, 10), Газинский, Подберёзкин, Классон, Вандерсон (Лаборде, 58), Смолов
Незабитые пенальти
Смолов (Краснодар), 89
Предупреждения:
Кулаков, 61; Данцев, 74; Новиков, 115 - Налдо, 43; Лаборде, 76; Гранквист, 90; Газинский, 100
Удаления:
Данцев, 92 - нет
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
28 февраля 19:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция