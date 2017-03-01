Лаборде сыграл 100-й матч в составе «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде в матче 1/4 финала против «Урала» провел свой сотый официальный матч в составе черно-зеленых, сообщает официальный сайт «быков».

29-летний колумбиец перешел в «Краснодар» из кипрского «Анортосиса» в июле 2013 года. Его сотня игр за «горожан» сложилась из 60-ти матчей чемпионата России, 10-ти – Кубка России и 30-ти – Лиги Европы.

В футболке с быком на эмблеме и неизменным 21-м номером на спине колумбиец провел на поле 4071 минуту (без учета компенсированных), забил 16 мячей, сделал 9 результативных передач партнерам и заработал для команды 8 пенальти.

В матчах, в которых Рикардо принял участие, «Краснодар» отпраздновал 55 побед, 30 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений. Если ко всем матчам применить 3-очковую систему подсчета, то в 100 играх с участием колумбийского вингера команда набрала 195 очков, что составляет 65 % от максимально возможного количества.