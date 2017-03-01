Сальвадор Воро: За девять дней мы сыграли четыре матча, в которых взяли девять очков

Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Воро подвел итоги домашней встречи с «Леганесом» (1:0).

«В целом команда контролировала мяч всю игру и закончила матч с нулем в графе пропущенные. Нашей целью было одержать третью домашнюю победу кряду. Мы взяли девять очков из 12 возможных в последних четырех встречах, к тому же мы сыграли четыре игры за девять дней.

Мы не собираемся снижать темп и хотим, как можно выше подняться в турнирной таблице и отдалиться от зоны вылета», - сказал Воро на послематчевой пресс-конференции.