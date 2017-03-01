Сальвадор Воро: За девять дней мы сыграли четыре матча, в которых взяли девять очков
Главный тренер «Валенсии»
Сальвадор Воро подвел итоги домашней встречи с «Леганесом» (1:0).
«В целом команда контролировала мяч всю игру и закончила
матч с нулем в графе пропущенные. Нашей целью было одержать третью домашнюю
победу кряду. Мы взяли девять очков из 12 возможных в последних четырех
встречах, к тому же мы сыграли четыре игры за девять дней.
Мы не собираемся снижать темп и хотим, как можно выше подняться в турнирной таблице и отдалиться от зоны вылета», - сказал Воро на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Валенсия - Леганес - 1:0 (1:0)
Голы
Мангаля 29 (1:0).
Состав
Валенсия: Алвес, Канселу, Мангаля, Гарай, Парехо, Перес, Гайя, Баккали (Лато, 80), Дзадза, Солер, Эль Хаддади (Начо, 90)
Леганес: Эррерин, Инсуа, Марин (Тито, 46), Диас, Гарсия, Ромо, Састре, Перес, Лопес (Эль Жар, 55), Буэно, Мачис
Предупреждения:
Парехо, 60; Мангаля, 66; Дзадза, 90 - Марин, 10; Перес, 64; Ромо, 67
Удаления:
нет - Ромо, 80
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
28 февраля 23:30, Месталья, Онлайн-трансляция