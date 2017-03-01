Нурмагомедов и Тайсон встретились в Лас-Вегасе и обменялись подарками

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов встретился со знаменитым боксером, чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

«Сегодня встретился с Майком Тайсоном. Он подарил мне перчатку со своим автографом, а я подарил Папаху. Также он пожелал удачи мне в предстоящем бою. Много че хочется написать, но я просто промолчу», - написал Нурмагомедов в «Инстаграме», прикрепив общее фото с Тайсоном.

Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Нурмагомедов выиграл все 24 своих поединка в смешанных единоборствах.

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