Гекдениз Карадениз признан лучшим игроком февраля в «Рубине»
Полузащитник «Рубина»
Гекдениз Карадениз признан лучшим игроком команды в феврале, сообщает
официальный сайт казанской команды.
Победителем определился в голосовании, которое проходило
проходившего в официальной группе команды в социальной сети «Вконтакте».
В контрольном матче с московским «Спартаком» (4:2)
Гекдениз отметился голом и двумя голевыми передачами.
Второе место в голосовании занял Денис Ткачук, отметившийся
в зимних спаррингах четырьмя голами.
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