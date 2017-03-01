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Гекдениз Карадениз признан лучшим игроком февраля в «Рубине»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз признан лучшим игроком команды в феврале, сообщает официальный сайт казанской команды.

Победителем определился в голосовании, которое проходило проходившего в официальной группе команды в социальной сети «Вконтакте».

В контрольном матче с московским «Спартаком» (4:2) Гекдениз отметился голом и двумя голевыми передачами.

Второе место в голосовании занял Денис Ткачук, отметившийся в зимних спаррингах четырьмя голами.

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