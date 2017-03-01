Льюис Хэмилтон: Мы еще не раскрывали потенциал автомобиля
Пилот «Мерседеса»
Льюис Хэмилтон подвел итоги второго дня тесто в Барселоне.
«Сегодня я не проехал
большого количества кругов, но чувствовал машину очень хорошо. Думаю, что нам
удалось сделать несколько шагов вперед в области развития.
Мой быстрый круг
получился довольно чистым. Мы еще не раскрывали потенциал автомобиля, зато
заложили хороший фундамент», - сказал Хэмилтон.
Напомним, британец по
итогам второго дня стал вторым, лучший результат показал пилот «Феррари» Кими
Райкконен.
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