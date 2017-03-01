Льюис Хэмилтон: Мы еще не раскрывали потенциал автомобиля

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги второго дня тесто в Барселоне.

«Сегодня я не проехал большого количества кругов, но чувствовал машину очень хорошо. Думаю, что нам удалось сделать несколько шагов вперед в области развития.

Мой быстрый круг получился довольно чистым. Мы еще не раскрывали потенциал автомобиля, зато заложили хороший фундамент», - сказал Хэмилтон.

Напомним, британец по итогам второго дня стал вторым, лучший результат показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.