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Льюис Хэмилтон: Мы еще не раскрывали потенциал автомобиля

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги второго дня тесто в Барселоне.

«Сегодня я не проехал большого количества кругов, но чувствовал машину очень хорошо. Думаю, что нам удалось сделать несколько шагов вперед в области развития.

Мой быстрый круг получился довольно чистым. Мы еще не раскрывали потенциал автомобиля, зато заложили хороший фундамент», - сказал Хэмилтон.

Напомним, британец по итогам второго дня стал вторым, лучший результат показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.

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