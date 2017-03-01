Даниил Квят: Мы проделали отличную работу
Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят подвел итоги второго дня предсезонных тестов в Барселоне.
«Мой первый день в новой машине получился довольно хорошим. Несмотря
на то, что мы уже кое-что поняли в работе машины, нам предстоит еще многое
узнать. Во-первых, как проехать больше кругов, потому что нам необходим больший
километраж.
Тем не менее если говорить о первых двух днях тестов, могу
сказать, что мы проделали отличную работу», - сказал Квят.
Напомним, по итогам второго дня 22-летний россиянин стал шестым, проехав 68 кругов. Лучшее время показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.
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