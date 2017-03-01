«Локомотив» - «Тосно». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В матче 1/4 финала
Кубка России по футболу «Локомотив» сыграет с «Тосно».
Встреча пройдет в
Москве и начнется в 19:30 по столичному времени.
«Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, по пути от 1/16 к четвертьфиналу турнира железнодорожники обыграли «Химки» и «Крылья Советов», а «Тосно» обыграл тульский «Арсенал» и московское «Динамо».
Кубок России
1/4 финала
Матч
Место и дата
01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция
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