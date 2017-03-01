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«Локомотив» - «Тосно». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Локомотив» сыграет с «Тосно».

Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 по столичному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, по пути от 1/16 к четвертьфиналу турнира железнодорожники обыграли «Химки» и «Крылья Советов», а «Тосно» обыграл тульский «Арсенал» и московское «Динамо».

Кубок России
1/4 финала

Матч

Локомотив - Тосно

Место и дата

01 марта 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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