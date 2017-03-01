«Рубин» - «Сибирь». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
В матче 1/4 финала
Кубка России по футболу «Рубин» сыграет с «Сибирью».
Встреча пройдет на поле стадиона «Центральный» в Казани и
начнется в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, по пути от 1/16 к четвертьфиналу турнира казанцы обыграли «Читу» и «СКА-Хабаровск», а «Сибирь» оказалась сильнее «Томи» и «Енисея».
Кубок России
1/4 финала
Матч
Место и дата
01 марта 17:00, Центральный, Текстовая трансляция
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