«Рубин» - «Сибирь». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Рубин» сыграет с «Сибирью».

Встреча пройдет на поле стадиона «Центральный» в Казани и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, по пути от 1/16 к четвертьфиналу турнира казанцы обыграли «Читу» и «СКА-Хабаровск», а «Сибирь» оказалась сильнее «Томи» и «Енисея».

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1/4 финала