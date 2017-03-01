Евгений Малкин открыл счет в матче «Питсбург» - «Даллас» (видео)
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».
30-летней россиянин забросил шайбу на 11-й минуте первого периода, ему ассистировали Патрик Хернквист и Карл Хагелин.
We see a "star" and he's not wearing green. 😉 pic.twitter.com/fUB1zZv216— Pittsburgh Penguins (@penguins) 1 марта 2017 г.
Для Малкина эта шайба стала 26-й в сезоне, 321-й в НХЛ. В активе нападающего 62 очка в 53-х матчах нынешнего сезона.
Матч
Даллас - Питтсбург - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)Перерыв
Голы:
Малкин (Хорнквист, Хагелин), 10:04 (0:1). Гентзел (Куниц, Коул), 30:40 (0:2).
Место и дата
01 марта 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция
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