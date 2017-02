Евгений Малкин открыл счет в матче «Питсбург» - «Даллас» (видео)

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

30-летней россиянин забросил шайбу на 11-й минуте первого периода, ему ассистировали Патрик Хернквист и Карл Хагелин.

