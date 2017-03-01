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«Филадельфия» обыграла «Колорадо», забросив четыре безответные шайбы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду обыграла «Колорадо» со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Уэйн Симмондс и по одной шайбе забросили Якуб Ворачек и Джордан Уил.

«Филадельфия» с 65-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Колорадо» расположилось на 14-й строчке на Западе, имея в активе 37 баллов.

«Флайерз» в следующем матче 3 марта примет «Флориду», а «Эвеланш» в этот же день сыграет на выезде с «Оттавой».

НХЛ                                  
Регулярный чемпионат

Матч

Филадельфия - Колорадо - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Симмондс (Макдональд), 4:04 (1:0). Симмондс (Жиру, Гостисбеер), 8:07 (2:0). Ворачек (Жиру, Шенн), 10:35 (3:0). J. Weal (Штрайт, Гудас), 27:16 (4:0).

Место и дата

01 марта 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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