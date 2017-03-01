«Филадельфия» обыграла «Колорадо», забросив четыре безответные шайбы
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем
льду обыграла «Колорадо» со счетом 4:0.
В составе победителей дубль оформил Уэйн Симмондс и по одной
шайбе забросили Якуб Ворачек и Джордан Уил.
«Филадельфия» с 65-ю очками занимает 11-е место в Восточной
конференции, а «Колорадо» расположилось на 14-й строчке на Западе, имея в
активе 37 баллов.
«Флайерз» в следующем матче 3 марта примет «Флориду», а «Эвеланш»
в этот же день сыграет на выезде с «Оттавой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Филадельфия - Колорадо - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Симмондс (Макдональд), 4:04 (1:0). Симмондс (Жиру, Гостисбеер), 8:07 (2:0). Ворачек (Жиру, Шенн), 10:35 (3:0). J. Weal (Штрайт, Гудас), 27:16 (4:0).
Место и дата
01 марта 03:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция