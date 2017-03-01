«Филадельфия» обыграла «Колорадо», забросив четыре безответные шайбы

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» на домашнем льду обыграла «Колорадо» со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Уэйн Симмондс и по одной шайбе забросили Якуб Ворачек и Джордан Уил.

«Филадельфия» с 65-ю очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Колорадо» расположилось на 14-й строчке на Западе, имея в активе 37 баллов.

«Флайерз» в следующем матче 3 марта примет «Флориду», а «Эвеланш» в этот же день сыграет на выезде с «Оттавой».

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