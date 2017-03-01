«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Кузнецов - вторая звезда встречи
В матче регулярного чемпионата НХЛ
«Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 1:4.
В составе победителей дубль
оформил Маркус Юханссон и по разу отличились Бретт Коннолли и Николас Бекстрем,
а у хозяев льда единственную шайбу забросил Брэди Шей.
Российский форвард гостевой
команды Евгений Кузнецов провел на льду 14 минут 23 секунды и заработал два
очка, за две результативные передачи, а также был признан второй звездой
встречи, его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов отыграл 17 минут 14
секунд и записал на свой счет один голевой пас, а Александр Овечкин полезными
действиями не отметился, проведя на льду почти 18 минут.
«Вашингтон» с 91-м очком лидирует
в Восточной конференции, а «Рейнджерс» в ней же занимает четвертое место, имея
в активе 82 балла.
В следующем матче «Кэпиталз» 3
марта примет «Нью-Джерси», а команда из Нью-Йорка в этот же день встретится с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Вашингтон - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы:
Скджей (Миллер, Кленденинг), 5:08 (1:0). Юханссон (Кузнецов, Орлов), 27:28 (1:1). Коннолли (Нисканен, Эллер), 36:26 (1:2). Юханссон (Нисканен, Кузнецов), 41:15 (1:3). Бэкстрём (Юханссон, Карлсон), 57:57 (1:4).
Место и дата
01 марта 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция