«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Кузнецов - вторая звезда встречи

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Вашингтону» со счетом 1:4.

В составе победителей дубль оформил Маркус Юханссон и по разу отличились Бретт Коннолли и Николас Бекстрем, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Брэди Шей.

Российский форвард гостевой команды Евгений Кузнецов провел на льду 14 минут 23 секунды и заработал два очка, за две результативные передачи, а также был признан второй звездой встречи, его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов отыграл 17 минут 14 секунд и записал на свой счет один голевой пас, а Александр Овечкин полезными действиями не отметился, проведя на льду почти 18 минут.

«Вашингтон» с 91-м очком лидирует в Восточной конференции, а «Рейнджерс» в ней же занимает четвертое место, имея в активе 82 балла.

В следующем матче «Кэпиталз» 3 марта примет «Нью-Джерси», а команда из Нью-Йорка в этот же день встретится с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат