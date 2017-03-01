Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Анжи
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Футбол  Рубин- : -Сибирь
Футбол  Локомотив- : -Тосно
Футбол  Бавария- : -Шальке 04
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

29 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Монреалем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 1:0.

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей.

В овертайме шайбу забросил форвард хозяев льда Алекс Гальченюк.

Российский голкипер гостевой команды Сергей Бобровксий отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

«Монреаль» с 78-ю очками занимает пятое место в Восточной конференции, а «Коламбус» расположился на третьей строчке, имея в активе 84 балла.

В следующем матче «Канадиенс» 3 марта примет «Нэшвилл», а «Блю Джекетс» в этот же день встретится с «Миннесотой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Монреаль - Коламбус - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Гальченюк (Уэбер, Пачиоретти), 63:53 (1:0).

Место и дата

01 марта 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Встреча Нурмагомедова с Тайсоном, камбэк «Урала» в Кубке России и два очка Кузнецова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.Кучеров и Радулов – первая и вторая звезды дня в НХЛРоссийский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).«Монреаль» обыграл «Нью-Джерси», Радулов набрал четыре очкаХоккеисты «Монреаля» вырвали победу у «Нью-Джерси» в овертайме (4:3).Алекс Гальченюк: «Монреаль» изменил тактику с приходом ЖюльенаФорвард «Монреаля» Алекс Гальченюк рассказал о том, что привнес в команду новый главный тренер Клод Жюльен.Прикол дня – канадский хоккеист разговаривает по банану, как по телефону (видео)Прикол дня – канадский хоккеист разговаривает по банану, как по телефону (видео)Самые интересные события игрового вечера в лиге мы представляем в нашей рубрике «Пять гвоздей НХЛ».28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»28 сэйвов и отбитый буллит Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Рейнджерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду уступил «Коламбусу» со счетом 2:5.Алексей Емелин: «Монреаль» только адаптируется к требованиям нового тренера ЖюльенаЗащитник «Монреаля» и сборной России Алексей Емелин рассказал об изменениях в игре команды после смены главного тренера.«Монреаль» победил «Торонто», Мэтьюз сделал дубль«Монреаль» выиграл у «Торонто» (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Коламбус» разгромил «Айлендерс»«Коламбус» одержал крупную победу над «Айлендерс» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Айлендерс» на выезде обыграл «Монреаль», забросив три безответных шайбыВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» на домашнем льду уступил «Айлендерс» со счетом 0:3.Победы «Атлетико» и «Ман. Сити» в ЛЧ, 4 очка Кучерова и шайбы Малкина и Наместникова. Главные новости утраПобеды «Атлетико» и «Ман. Сити» в ЛЧ, 4 очка Кучерова и шайбы Малкина и Наместникова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.«Монреаль» по буллитам обыграл «Рейнджерс», в активе Маркова и Емелина по одному очку«Монреаль» по буллитам обыграл «Рейнджерс», в активе Маркова и Емелина по одному очкуВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льдув серии буллитов уступил «Монреалю» (2:3Б).28 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения «Нэшвиллу»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду проиграл «Нэшвиллу» со счетом 3:4.Клод Жюльен: Лига изменилась, в составе много молодежи, и она будет ошибатьсяГлавный тренер «Монреаля» Клод Жюльен оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:3), который стал для него первым после возвращения в клуб.Гол Маркова не помог «Монреалю» обыграть «Виннипег»Хоккеисты «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили на домашнем льду «Виннипегу».Марков открыл счет в матче «Монреаль» – «Виннипег» (видео)Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».Митрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утраМитрион перевесил Емельяненко, норвежцы бьют Фуркада, а Руни одной ногой в Китае. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра субботы.«Коламбус» обыграл «Питтсбург», Бобровский отразил 38 бросковХоккеисты «Коламбуса» переиграли «Питтсбург» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 5:2.
Главные новости
Футбол
Встреча Нурмагомедова с Тайсоном, камбэк «Урала» в Кубке России и два очка Кузнецова. Главные новости утра
Хоккей
«Даллас» одержал волевую победу над «Питтсбургом», забросив 3 шайбы за 7 минут
Хоккей
29 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Монреалем»
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Кузнецов - вторая звезда встречи
Хоккей
Евгений Малкин открыл счет в матче «Питсбург» - «Даллас» (видео)
MMA
Нурмагомедов и Тайсон встретились в Лас-Вегасе и обменялись подарками
Футбол
Лаборде сыграл 100-й матч в составе «Краснодара»
Футбол
«Валенсия» обыграла «Леганес», благодаря голу Мангаля
Баскетбол
«Валенсия» обыграла «Химки» в первом матче четвертьфинала Еврокубка
Футбол
«Ювентус» обыграл «Наполи» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии
все новости
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Коламбус
Коламбускалендарьстатистика
Сергей Бобровский
Сергей Бобровскийвсе новости