29 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Монреалем»
В матче регулярного чемпионата НХЛ
«Монреаль» в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 1:0.
Основное время встречи завершилось
нулевой ничьей.
В овертайме шайбу забросил форвард
хозяев льда Алекс Гальченюк.
Российский голкипер гостевой
команды Сергей Бобровксий отразил 29 из 30 бросков по своим воротам и был признан
третьей звездой встречи.
«Монреаль» с 78-ю очками занимает
пятое место в Восточной конференции, а «Коламбус» расположился на третьей
строчке, имея в активе 84 балла.
В следующем матче «Канадиенс» 3
марта примет «Нэшвилл», а «Блю Джекетс» в этот же день встретится с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Монреаль - Коламбус - 1:0 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Гальченюк (Уэбер, Пачиоретти), 63:53 (1:0).
Место и дата
01 марта 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция