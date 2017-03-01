«Миннесота» победила «Виннипег», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» на домашнем льду потерпел поражение от «Миннесоты» со счетом 5:6.

В составе победителей голами отметились Микаэль Гранлунд, Тайлер Грейовак, Эрик Хаула, Марко Сканделла и Райан Уайт, а у хозяев льда шайбы забросили Патрик Лайне, Адам Лоури, Мэтью Перро, Йоэль Армиа и Марк Шайфли.

«Миннесота» с 88-ю очками лидирует в Западной конференции, а «Виннипег» в ней же расположился на 10-й строчке, имея в активе 62 балла.

В следующем матче «Джетс» 4 марта примет «Сент-Луис», а «Уайлд» днем ранее встретится с «Коламбусом».

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