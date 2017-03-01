«Миннесота» победила «Виннипег», команды на двоих забросили 11 шайб
В матче регулярного чемпионата НХЛ
«Виннипег» на домашнем льду потерпел поражение от «Миннесоты» со счетом 5:6.
В составе победителей голами
отметились Микаэль Гранлунд, Тайлер Грейовак, Эрик Хаула, Марко Сканделла и Райан
Уайт, а у хозяев льда шайбы забросили Патрик Лайне, Адам Лоури, Мэтью Перро,
Йоэль Армиа и Марк Шайфли.
«Миннесота» с 88-ю очками лидирует
в Западной конференции, а «Виннипег» в ней же расположился на 10-й строчке,
имея в активе 62 балла.
В следующем матче «Джетс» 4 марта
примет «Сент-Луис», а «Уайлд» днем ранее встретится с «Коламбусом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Виннипег - Миннесота - 5:6 (1:3, 2:2, 2:1)
Голы:
Лайне (Шейфли, Перро), 1:02 (1:0). Гранлунд (Койву), 3:02 (1:1). Граовац (Ханзал, Гранлунд), 14:19 (1:2). Хаула (Гранлунд, Стюарт), 18:42 (1:3). Сканделла (Ханзал), 28:03 (1:4). Лоури (Элерс, Стэффорд), 29:32 (2:4). Уайт (Стюарт), 33:19 (2:5). Перро (Бафлин, Уилер), 37:37 (3:5). Армиа (Шейфли), 49:35 (4:5). Шейфли (Перро, Лайне), 51:16 (5:5). Цукер (Сканделла, Хаула), 57:50 (5:6).
Место и дата
01 марта 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция