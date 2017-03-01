«Даллас» одержал волевую победу над «Питтсбургом», забросив 3 шайбы за 7 минут

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» на домашнем льду одержал волевую победу над «Питтсбургом» со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Антуан Руссель, а у гостей шайбы забросили Евгений Малкин и Джейк Гюнцель.

Евгений Малкин открыл счет в матче «Питсбург» - «Даллас» (видео)

Стоит отметить, все три шайбы хоккеисты команды из Далласа забросили в третьем периоде за семь минут.

«Даллас» с 60-ю очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Питтсбург» расположился на третьей строчке на Востоке, имея в активе84 балла.

В следующем туре «Старз» примет 3 марта «Айлендерс», а «Пингвины» днем ранее на выезде сыграют с «Чикаго».

НХЛ

Регулярный чемпионат