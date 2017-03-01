«Даллас» одержал волевую победу над «Питтсбургом», забросив 3 шайбы за 7 минут
В матче регулярного чемпионата НХЛ
«Даллас» на домашнем льду одержал волевую победу над «Питтсбургом» со счетом
3:2.
В составе победителей голами отметились Бретт Ритчи, Джейми Бенн и Антуан Руссель, а у гостей шайбы забросили Евгений Малкин и Джейк Гюнцель.
Евгений Малкин открыл счет в матче «Питсбург» - «Даллас» (видео)
Стоит отметить, все три шайбы
хоккеисты команды из Далласа забросили в третьем периоде за семь минут.
«Даллас» с 60-ю очками занимает
11-е место в Западной конференции, а «Питтсбург» расположился на третьей
строчке на Востоке, имея в активе84 балла.
В следующем туре «Старз» примет 3
марта «Айлендерс», а «Пингвины» днем ранее на выезде сыграют с «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Даллас - Питтсбург - 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)
Голы:
Малкин (Хорнквист, Хагелин), 10:04 (0:1). Гентзел (Куниц, Коул), 30:40 (0:2). Ритчи (Клингберг, Руссель), 43:40 (1:2). Спецца (Хэмьюс, Бенн Д.), 49:41 (2:2). Руссель (Клингберг), 50:36 (3:2).
Место и дата
01 марта 04:30, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция