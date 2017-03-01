Встреча Нурмагомедова с Тайсоном, камбэк «Урала» в Кубке России и два очка Кузнецова. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра
среды.
1. «Урал» по пенальти
обыграл «Краснодар» в 1/4 финала Кубка России, отыгравшись с 0:3 по ходу
встречи.
2. Московский «Спартак»
в товарищеском матче разгромил норвежский «Согндал».
3. В первом полуфинальном
матче Кубка Италии «Ювентус» без труда разобрался с «Наполи».
4. «Валенсия»
обыграла «Леганес», благодаря голу Эльякима Мангаля.
5. В ночь со вторника
на среду в НХЛ прошло 12 матчей, в которых российские хоккеисты не остались без
шайб, передач и сэйвов, а кое-то даже был признан второй звездой встречи.
5. Так, две передачи
Евгения Кузнецова и одна Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» обыграть на выезде
«Рейнджерс».
6. «Монреаль» и «Коламбус»
только в овертайме смогли выявить победителя, в итоге голкипер гостевой команды
Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков и был признан третьей звездой
встречи.
7. Форвард «Питтсбурга»
Евгений Малкин открыл счет в матче с «Даллласом», но «Старз» одержали победу,
забросив три шайбы всего за семь минут в третьем периоде.
8. Боец смешанного
стиля Хабиб Нурмагомедов встретился со знаменитым боксером, чемпионом мира в
супертяжелом весе Майком Тайсоном.
9. В Барселоне завершился второй день тестов
Формулы-1, по итогам которого лучшее время на круге показал пилот «Феррари»
Кими Райкконен, а 22-летний россиянин из «Торо Россо» Даниил Квят стал шестым.
10. В первом
матче 1/4 финала Еврокубка «Химки» в гостях проиграли «Валенсии».
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