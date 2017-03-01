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Встреча Нурмагомедова с Тайсоном, камбэк «Урала» в Кубке России и два очка Кузнецова. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

1. «Урал» по пенальти обыграл «Краснодар» в 1/4 финала Кубка России, отыгравшись с 0:3 по ходу встречи.

2. Московский «Спартак» в товарищеском матче разгромил норвежский «Согндал».

3. В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Ювентус» без труда разобрался с «Наполи».

4. «Валенсия» обыграла «Леганес», благодаря голу Эльякима Мангаля.

5. В ночь со вторника на среду в НХЛ прошло 12 матчей, в которых российские хоккеисты не остались без шайб, передач и сэйвов, а кое-то даже был признан второй звездой встречи.

5. Так, две передачи Евгения Кузнецова и одна Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» обыграть на выезде «Рейнджерс».

6. «Монреаль» и «Коламбус» только в овертайме смогли выявить победителя, в итоге голкипер гостевой команды Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков и был признан третьей звездой встречи.

7. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет в матче с «Даллласом», но «Старз» одержали победу, забросив три шайбы всего за семь минут в третьем периоде.

8. Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов встретился со знаменитым боксером, чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.

9. В Барселоне завершился второй день тестов Формулы-1, по итогам которого лучшее время на круге показал пилот «Феррари» Кими Райкконен, а 22-летний россиянин из «Торо Россо» Даниил Квят стал шестым.

10. В первом матче 1/4 финала Еврокубка «Химки» в гостях проиграли «Валенсии».

Видео дня: Грубость Захарчука и безумная концовка в Уфе. Обзор матчей Кубка Гагарина

Цитат дня: «Результат матча с «Уралом» – это катастрофа», - Игорь Шалимов, главный тренер «Краснодара».

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