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Юрген Клопп: Старридж? Примем решение по окончании этого сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался комментировать ситуацию Даниэля Старриджа, который, как сообщает пресса, покинет мерсисайдский клуб по окончании сезона.

«Понятия не имею, что произойдет грядущим летом. Это касается не только Старриджа, но и других игроков. Он отсутствовал в общей группе из-за вирусной инфекции. Его не было с нами девять дней. 

Сейчас очень важно помочь ему набрать стопроцентную форму, а затем довести этот сезон максимально успешно. Потом мы посмотрим, что произойдет. Обсудим будущее наших игроков и примем соответствующее решение, но на это может повлиять целый ряд факторов», – сказал немецкий специалист.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард «красных» провел во всех турнирах 21 матч, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

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