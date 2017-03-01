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Аллегри сообщил своему окружению, что летом возглавит «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение покинуть туринский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает Calcio Mercato, специалист сообщил своим друзьям, что согласился встать у руля лондонского «Арсенала». 

Ранее сообщалось, что руководство «пушкарей» также рассматривает на замену Арсену Венгеру наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля. 

Что касается Аллегри, то в последнее время, как сообщают СМИ, итальянец не ладит с рядом ведущих игроков «Ювентуса», особенно это касается защитника Леонардо Бонуччи и форварда Пауло Дибалы.

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