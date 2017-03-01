Аллегри сообщил своему окружению, что летом возглавит «Арсенал»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение покинуть туринский клуб по окончании текущего сезона.
Как сообщает Calcio Mercato, специалист сообщил своим друзьям, что согласился встать у руля лондонского «Арсенала».
Ранее сообщалось, что руководство «пушкарей» также рассматривает на замену Арсену Венгеру наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля.
Что касается Аллегри, то в последнее время, как сообщают СМИ, итальянец не ладит с рядом ведущих игроков «Ювентуса», особенно это касается защитника Леонардо Бонуччи и форварда Пауло Дибалы.
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